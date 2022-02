Rheinland-Pfalz : Trauerfeier und Schweigeminute für getötete Polizisten

An vielen Orten ist bundesweit der beiden jungen Polizeibeamten gedacht worden, die im Einsatz erschossen wurden. Doch es geht nicht nur um Trauer, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer klar.

Mit einer Schweigeminute und teils bei Glockengeläut haben viele Polizeibeamte und Bürger in Rheinland-Pfalz am Freitag der beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht. Zeitgleich mit dem Beginn einer internen Trauerfeier der Polizei im pfälzischen Kusel um 10.00 Uhr gab es auch bundesweit eine Schweigeminute. In Kusel, nicht weit vom Tator...

