Wetter in Deutschland : Überschwemmungen und Hagel - „Extreme Unwetter“ im Südwesten

Heftige Gewitter mit Starkregen und Großhagel haben den Südwesten Deutschlands heimgesucht. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Und die nächste Gewitterfront nähert sich bereits.

Stuttgart | Starkregen, Hagel und Überschwemmungen: Wegen heftiger Gewitter im Südwesten sind am Montagabend zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Besonders der Kreis Calw in Baden-Württemberg war den Angaben zufolge betroffen. Ein Polizeisprecher in Pforzheim sprach von überfluteten Straßen, überlaufenden Gullys und Erdrutschen in der...

