Fashion Week : Ukrainischer Designer zeigt Mode - mit Sirenengeheul

Selbst konnte Gritsfeldt nicht nach Berlin kommen. Doch seine Entwürfe präsentieren die Models sehr eindrucksvoll - und setzen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Vor der Show heulten Sirenen wie bei einem Bombenalarm, am Ende trugen die Models eine riesige ukrainische Fahne über den Laufsteg: Der Designer Jean Gritsfeldt aus Kiew hat bei der Berliner Fashion Week ein Zeichen gegen den Krieg in seiner Heimat gesetzt. „Heute ist nicht die Zeit, über Mode zu sprechen, sondern durch Mode“, sagte Gritsfeldt am Mitt...

