Vermüllung : UN-Konferenz zum Schutz der Ozeane

«Die Gesundheit unserer Ozeane zu verbessern ist ein Test für unseren Multilateralismus und wir können es uns nicht erlauben, durchzufallen», sagte Guterres in New York.

Er sei sich bewusst, dass es viele Hindernisse gebe. «Aber wir brauchen eine strategische Vision. Wenn wir die territorialen und rohstoffbedingten Interessen, die den Prozess schon viel zu lange blockieren, nicht überwinden, dann wird der Zustand unserer Ozeane sich weiter verschlechtern.»

Vertreter der Weltgemeinschaft wollen in New York noch bis zum Freitag darüber verhandeln, wie der Schutz der Meere verstärkt werden kann. Minister aus rund 85 Ländern und täglich bis zu 2500 Teilnehmer werden erwartet, auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) reist an.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 10:49 Uhr