Millionen mit Folgekrankheiten : UN stellen Weltdrogenbericht vor

Außerdem beleuchten sie, welche Auswirkungen die Drogensucht auf die Betroffenen hat. Im Bericht vom vergangenen Jahr erklärten die Fachleute, dass fast 250 Millionen Menschen illegale Drogen nähmen.

Mindestens jeder Zehnte von ihnen leide unter schweren Krankheiten. Millionen hätten zum Beispiel Hepatitis C und HIV. Die am häufigsten gebrauchte illegale Droge ist Haschisch . Experten gehen davon aus, dass allein in Europa illegale Drogen im Schwarzmarktwert von 20 bis 30 Milliarden Euro abgesetzt werden.

Cannabis-Schmuggel an der Adria Drogenkonsum in Europa befeuert Gewalt in Lateinamerika

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:05 Uhr