Kulturgüter : Unesco will Kulturerbe in der Ukraine besser schützen

Im Krieg in der Ukraine werden auch Kulturgüter zerstört. Die Unesco versucht genau das zu verhindern und setzt auf den Kontakt mit Behörden vor Ort.

Die UN-Kulturorganisation Unesco will höheren Schutz für Kulturerbe in der Ukraine. „Die erste Herausforderung ist es, die Stätten und Monumente des Kulturerbes zu markieren, um an ihren Sonderstatus als Schutzzonen kraft internationalen Rechts zu erinnern”, zitierte die Organisation Generaldirektorin Audrey Azoulay in einer Mitteilung. Man sei dafür i...

