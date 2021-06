Glücksspiel : USA: Spielsüchtige Nonne veruntreut Hunderttausende Dollar

Eine Nonne in Kalifornien, die einst ein Armutsgelübde ablegte, soll Jahre lang Schul- und Spendengelder veruntreut und diese dann in Kasino-Besuche investiert haben.

Los Angeles | Ein spielsüchtige Nonne in Kalifornien soll über Jahre hinweg Hunderttausende Dollar veruntreut haben, um damit Kasino-Besuche und andere Privatausgaben zu bestreiten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Los Angeles wurde die 79-Jährige diese Wochen wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt. Demnach habe sie gestanden, mehr als 835.000 Dollar in di...

