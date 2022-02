Prozess in Braunschweig : Vater soll Baby zu Tode geschüttelt haben – er bestreitet Gewalt

Ein Vater soll seine knapp zwei Monate alte Tochter so nach vorn und hinten geschüttelt haben, dass sie Blutungen im Gehirn erlitt – und starb. Vor Gericht bestreitet er die Tat und schildert eine andere Version.

Weil er sein Baby so heftig geschüttelt haben soll, dass es starb, steht ein 30-Jähriger seit Montag vor dem Landgericht Braunschweig. Zum Prozessauftakt bestritt der Mann den Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge. Er sei in der fraglichen Nacht vor zwei Jahren mit der Kleinen in der Armbeuge über das Bett im Schlafzimmer gestürzt, sagte der Ange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.