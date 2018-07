Familientragödie in Düsseldorf : Vater soll Tochter aus Eifersucht ermordet haben

Weil er seine Frau bestrafen wollte, musste das gemeinsame Kind sterben.

von dpa

20. Juli 2018, 13:59 Uhr

Düsseldorf | Ein 32-jähriger Vater soll in Düsseldorf seine siebenjährige Tochter aus Eifersucht ermordet haben. Der 32-jährige Ägypter habe das Kind getötet, um seine Frau zu bestrafen, sagte Staatsanwältin Britta Zur am Freitag zum Stand der Ermittlungen. Er sei eifersüchtig gewesen und habe seiner Frau Untreue unterstellt. Der Verdächtige habe zum Vorwurf zunächst geschwiegen. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Vater vom SEK gefasst

Die Ehefrau alarmierte nach einem Ehestreit und Drohungen gegen die gemeinsame Tochter die Polizei. Spezialeinsatzkräfte überwältigten den Mann vor seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.



Das Kind fanden die Beamten leblos in der Wohnung. Es starb im Rettungswagen. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Der Mann soll mit seiner Tochter allein in der Wohnung gewesen sein. Die 44 Jahre alte Mutter wurde laut eines Polizeisprechers von Seelsorgern betreut.