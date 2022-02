Vergebliche Rettungsaktion : Verletzter Wal nach Freilassung in Griechenland tot aufgefunden

Ein vergangene Woche an der griechischen Küste gestrandeter verletzter Wal hat ein trauriges Ende gefunden: Trotz Rettungsbemühungen starb das Jungtier nach seiner Freilassung.

Das griechische Umweltministerium teilte am Mittwoch mit, dass die Küstenwache den Walkadaver an der Küste der Insel Salamis entdeckt habe. Die Beamten hatten nach dem jungen Schnabelwal Ausschau gehalten. Der junge Wal war vergangene Woche an einem Strand nahe der griechischen Hauptstadt Athen gefunden worden. Er wies schwere Verletzungen an der Schna...

