Spanien : Vermisstes Mädchen tot im Meer vor Teneriffa gefunden

Grausiger Fund: Ein sechsjähriges Mädchen, nach dem seit Wochen gesucht wurde, ist im Atlantik vor der Insel Teneriffa gefunden worden. Seine Schwester und der Vater bleiben vermisst.

Madrid | Eine Sechsjährige, die in Spanien seit eineinhalb Monaten zusammen mit ihrem Vater und ihrer einjährigen Schwester vermisst worden war, ist nun tot im Meer vor Teneriffa gefunden worden. Die in einer Sporttasche verstaute Leiche der Kleinen sei am Donnerstagabend im Atlantik in etwa tausend Metern Tiefe auf dem Meeresgrund drei Seemeilen vor der No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.