Urteil in Freiburg : Verschwundene Maria: Begleiter muss sechs Jahre in Haft

Nach dem jahrelangen Verschwinden der minderjährigen Maria aus Freiburg muss der Begleiter des Mädchens sechs Jahre ins Gefängnis.

von dpa

09. Juli 2019, 15:15 Uhr

Das Landgericht Freiburg verurteilte den 58 Jahre alten Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen am Dienstag wegen schwerer Entziehung Minderjähriger und sexuellen Missbrauchs in mehr als 100 Fällen.