Umfrage : Viele fanden legeres Kanzler-Outfit im Flieger angemessen

Jeans, schwarzes T-Shirt, grauer Pulli: So präsentierte sich Bundeskanzler Scholz im Regierungsflieger bei einem Pressetermin. Laut einer Umfrage findet eine Mehrheit dies angemessen.

Das legere Outfit von Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Flug zu seinem Antrittsbesuch in den USA ist einer Umfrage zufolge für die meisten Deutschen passend gewesen. Das Outfit mit Pullover statt Anzug und Krawatte sei für die Reise angemessen gewesen, gaben 60 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov an. 18 Prozen...

