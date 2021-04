USA : Vier Menschen in Kalifornien erschossen

In einem Bürogebäude in Südkalifornien fallen Schüsse, vier Menschen sterben. Die Hintergründe sind für die Polizei noch ein Rätsel.

Orange | Vier Menschen, darunter ein Kind, sind bei einem erneuten bewaffneten Zwischenfall in den USA ums Leben gekommen. Zudem wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt, als am Mittwoch (Ortszeit) ein Schütze in einem Bürogebäude in der südkalifornischen Stadt Orange das Feuer eröffnete, wie die Polizei laut örtlichen Medien mitteilte. Der mutmaßliche Tät...

