Feuer : Vier Tote bei Waldbrand auf Zypern

Mehr als 55 Quadratkilometer Fläche vernichten die Flammen, bevor Einsatzkräfte auf Zypern das Feuer unter Kontrolle bringen. Ein Mann wird verdächtig, den Waldbrand unabsichtlich verursacht zu haben.

Arakapas | Mindestens vier Menschen sind bei einem großen Waldbrand auf Zypern am Wochenende ums Leben gekommen. Mittlerweile habe die Feuerwehr die Flammen weitgehend unter Kontrolle gebracht, sagte am Sonntagmittag der zyprische Staatspräsident Nikos Anastasiades bei einem Besuch des Einsatzzentrums in der Ortschaft Skarinou. Mehr als 55 Quadratkilometer Wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.