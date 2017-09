Mediziner: «Es waren Wölfe» : Von Tieren zerfleischte Frau: DNA-Ergebnisse in 40 Tagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Zurzeit würden in Speziallaboren DNA-Tests der sterblichen Überreste der Frau durchgeführt. Zudem wird nach DNA-Spuren der Tiere gesucht, die sie gefressen haben. «Diese Untersuchungen werden in etwa 30 bis 40 Tagen vorliegen.»

Er betonte noch einmal seine ersten Erkenntnisse, wonach die Frau von Wölfen getötet worden sei. Bereits am Vortag hatte Kifnidis der Deutschen Presse-Agentur gesagt: «Es waren sicher Wölfe. Das haben wir nach einer mehrstündigen Untersuchung zusammen mit einem Veterinärexperten festgestellt.» Einige Experten haben aber Zweifel an dieser Theorie. Sie vermuten einen Angriff von Hunden.

Das Opfer wanderte nach Angaben der Polizei von Komotini am 21. September in der Nähe der antiken Stätte von Maronia und wurde zunächst als vermisst gemeldet. «Wir ermitteln weiter», sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Nachrichtenportal Chronos-Komotini