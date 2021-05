Ehemaliges Internat : Was geschah mit den kanadischen Ureinwohner-Kindern?

Darryl Dyck/The Canadian Press via ZUMA/dpa

Ein grausiger Fund erinnert an eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Kanadas. Noch ist unklar, was genau den Kindern von Ureinwohnern bis 1978 zugestoßen ist. Klar ist aber: Es war für viele tödlich.

Ottawa | Ein Fund, der die Nation schockiert: Auf dem Grundstück eines ehemaligen Internats im Westen Kanadas haben Spezialisten mit Radargeräten Überreste von 215 Kindern entdeckt. Es sei eine sehr schmerzhafte Nachricht, die alte Wunden offenlege, schrieb Perry Bellegarde, der oberste Vertreter der indigenen Völker des Landes, am Wochenende auf Twitter. ...

