Tierische Unterhaltung : Wegen Corona: Zoo-Schimpansen kommunizieren per Videoschalte

Langeweile ist zuweilen ein unschöner Nebeneffekt des Corona-Lockdowns. Für ihre Schimpansen haben sich zwei tschechische Zoos eine Lösung einfallen lassen.

Brünn | Wegen des Corona-Lockdowns macht sich bei vielen Tieren in den tschechischen Zoos Langeweile breit. Mit einer Videoschalte sorgen nun zwei Tierparks für Abwechslung bei ihren Schimpansen, die ohne Besucher auskommen müssen. Über zwei Großbildschirme können sich die Gruppen im Zoo in Brünn (Brno) und im Safari-Park in Dvur Kralove gegenseitig beobac...

