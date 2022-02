Panorama : Wegen Sperrung der A7 Verkehrsbehinderungen auf der A1

Autofahrer in Hamburg müssen am Wochenende viel Geduld mitbringen. Auf der A7 wird gebaut, in der Innenstadt finden mehrere Veranstaltungen statt. Bereits am Samstagmittag kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Wegen einer Sperrung auf der Autobahn 7 ist es am Samstag zu größeren Verkehrsbehinderungen in Hamburg gekommen. Die Verkehrslage sei „sehr angespannt“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Samstagmittag. Auf der Autobahn 1, über die unter anderem der Verkehr umgeleitet werden sollte, staute es sich demnach am Mittag in Richtung Norden auf zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.