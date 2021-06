Statistik : Weniger Inobhutnahmen im Corona-Jahr 2020

Fälle von dringender Kindeswohlgefährdung sind im Corona-Jahr 2020 merklich zurückgegangen. Einige Kinderschutzfälle dürften allerdings unentdeckt geblieben sein, vermuten Statistiker.

Wiesbaden | Die Jugendämter in Deutschland haben im Corona-Jahr 2020 weniger Kinder und Jugendliche in Obhut genommen als im Jahr davor. Die Zahl der Inobhutnahmen sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag um acht Prozent auf rund 45.400. „Anders als in den beiden Vorjahren war dafür im Corona-Jahr 2020 jedoch nicht allein die sinkende Zah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.