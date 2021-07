Britisches Königshaus : William und Harry enthüllen Statue von Prinzessin Diana

Zum Gedenken an ihre Mutter Diana raufen sich die zerstrittenen Brüder Prinz William und Prinz Harry zusammen - zumindest für einen Tag.

London | Prinz William und Prinz Harry haben in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Die beiden britischen Prinzen standen am Donnerstag, dem Geburtstag von „Lady Di“, Seite an Seite und zogen ein Tuch von der Statue herunter, wie auf Fernsehbildern zu sehen ist. Das Denkmal steht in dem neu gestalteten ...

