Unglück : Wohngebäude stürzt in Kairo ein

Im Osten der ägyptischen Hauptstadt stürzt ein Gebäude mitten in der Nacht in sich zusammen. Es gibt Tote und sehr viele Verletzte.

Kairo | Beim Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und 29 weitere verletzt worden. Das neunstöckige Gebäude im Osten von Kairo stürzte in der Nacht zum Samstag in sich zusammen, wie die staatliche Nachrichtenseite „Al-Ahram“ berichtete. Die Zeitung „Al-Masri al-Jum“ veröffentlichte ...

