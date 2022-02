Panorama : Wüst gratuliert Gerhard Richter zum 90. Geburtstag

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat dem Maler Gerhard Richter zu seinem 90. Geburtstag an diesem Mittwoch gratuliert. Richter sei einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, schrieb Wüst in einer Erklärung. „Wir sind stolz darauf, dass Gerhard Richter in unserem Land eine zweite Heimat gefunden hat.“ Der in Dresden geborene Richter war 1961 aus der DDR geflohen. Danach studierte er an der Düsseldorfer Kunstakademie. Heute lebt er in Köln.

„Sein von einer unglaublichen Vielfalt geprägtes Werk begeistert und inspiriert Menschen auf der ganzen Welt“, so Wüst. „Ob Grautöne oder grelle Farben, fotorealistische Gemälde oder abstrakte Werke, ob Landschaften oder Porträts: Stets suchte er nach neuen künstlerischen Ausdrucksweisen. Eine Konstante seines vielfältigen Schaffens ist die enorm stark...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.