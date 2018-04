Mordprozess in Berlin : Zerstückelter Rentner in Tiefkühltruhe: Plädoyers beginnen

Im Mordprozess um die zerstückelte Leiche eines Berliner Rentners, die zehn Jahre lang in einer Tiefkühltruhe versteckt war, hat die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer begonnen.

von dpa

18. April 2018, 10:32 Uhr

Ein Urteil gegen einen 56-Jährigen wurde nach den bisherigen Planungen noch am Mittwoch am Landgericht erwartet. Zuvor wird auch noch die Verteidigung plädieren.

Der angeklagte Trödelhändler soll sich das Vertrauen des Witwers erschlichen, ihn um die Jahreswende 2006/2007 erschossen und rund zehn Jahre lang die Rente des Mannes in Höhe von etwa 2000 Euro im Monat kassiert haben. Mit großem Aufwand soll der Angeklagte den Tod des Opfers verschleiert haben.

Der 56-Jährige hatte den Mordvorwurf bestritten. Er will den Witwer tot in dessen Wohnung gefunden, zerteilt und in einer extra angeschafften Kühltruhe versteckt haben. Mit dem Geld des Rentners habe er seine Spielsucht finanziert, hatte der Angeklagte erklärt.