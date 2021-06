Drogenfund : Zoll entdeckt Rekordmengen Ecstasy und Cannabis

„Tigernüsschen“ - in Tüten mit so harmlosen Aufschriften fanden Zollfahnder jetzt Rekordmengen an Drogen. Sie stellen einen beunruhigenden Trend fest.

Köln | Rekorddrogenfunde hat der Zoll am Flughafen Köln/Bonn gemacht. In Paketen entdeckten die Fahnder die Drogen im Frachtbereich. „Zum einen in einer Nacht 173.000 Ecstasy-Tabletten, getarnt als Snacks, Nüsse, Gebäck“, berichtete Zollsprecher Jens Ahland in Köln. Die Tüten trugen harmlose Aufschriften wie „Tijger Nootjes“ - Niederländisch für „Tigernüs...

