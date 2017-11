Immer online, immer erreichbar : Zukunftsforscher Opaschowski ruft zu «digitaler Diät» auf

Weder ein Like noch ein Dislike, sondern ein Boykott der sozialen Medien. Das fordert der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski und appelliert an die Jugend: Macht nicht mehr mit, legt euch in die Hängematte!