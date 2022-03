Blutige Terrorwelle : Zwei Arbeiter aus der Ukraine bei Anschlag in Israel getötet

Bei einem Anschlag nahe Tel Aviv in Israel sind fünf Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern sind auch zwei Arbeiter aus der Ukraine. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten erschossen.

Blutige Terrorwelle in Israel: Beim dritten Anschlag binnen einer Woche sind am Dienstag fünf Menschen getötet worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Ein bewaffneter Palästinenser eröffnete nach Polizeiangaben in Bnei Brak bei Tel Aviv gezielt das Feuer auf Passanten und tötete insgesamt fünf Menschen, darunter auch einen Poliz...

