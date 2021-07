Unfälle : Zwei Frauen sterben bei Autounfall in Brandenburg

Vollsperrung einer Bundesstraße über Stunden nach einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen ums Leben kamen. Der Unfallverursacher soll mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Mühlenbecker Land | Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall im Mühlenbecker Land in Brandenburg am Samstagabend ums Leben gekommen. Die Fahrerin im Alter von 32 Jahren und ihre 28-jährige, im sechsten Monat schwangere Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizeidirektion Oberhavel am Sonntag mitteilte. Der Unfallverursacher und sein 31-jähriger B...

