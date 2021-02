Suche nach 16 Vermissten : Zwei Tote nach Erdrutsch in Indonesien

In der Regenzeit kommt es in Indonesien öfter zu Erdrutschen. Häufig enden diese für Bewohner betroffener Häuser tödlich - so auch jeztt wieder in Ost-Java.

Jakarta | Bei einem schweren Erdrutsch in der indonesischen Provinz Ost-Java sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere würden noch vermisst, zitierte die Zeitung „Kompas“ einen Behördensprecher. Zwei Verschüttete seien bislang lebend geborge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.