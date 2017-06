Mutmaßlicher Täter vorbestraft : Zwölfjährige in Leipzig entführt: Polizei befreit Mädchen

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Ein Mädchen setzt aus einem Fahrzeug einen Notruf ab, die Polizei kann das Kind befreien: Nach der Entführung einer Zwölfjährigen in Leipzig stellt sich heraus: Der mutmaßliche Täter ist wegen des Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie vorbestraft.

2015 habe der 36-Jährige deswegen eine Geldstrafe erhalten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, Felix Mezger. Der Verdächtige war am Mittwochabend in Lützen (Sachsen-Anhalt) gestellt worden, nachdem das Mädchen aus seinem Wagen heraus einen Notruf an die Polizei abgesetzt hatte.

Der genaue Hergang der mutmaßlichen Entführung werde derzeit geprüft, sagte Mezger. Im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob Haftbefehl gegen den 36-Jährigen beantragt wird. Der Mann wohnte in Leipzig, stammt aber ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Wohin er mit der Zwölfjährigen wollte, sei noch unklar. Bislang gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich der Mann und das Mädchen kannten, sagte Mezger.

Die Zwölfjährige hatte sich am Mittwoch telefonisch aus dem Wagen heraus bei der Notrufzentrale der Polizei gemeldet und berichtet, sie sei entführt worden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben daraufhin, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Miettransporter handelt. Am Abend stoppten Einsatzkräfte den Wagen. Der Fahrer wurde festgenommen.

Das Mädchen sei inzwischen wieder bei seinen Eltern, erklärte der Polizeisprecher. Es sei erstaunlich gefasst gewesen.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 13:27 Uhr