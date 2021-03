Erneuerbare Energien : Zehn Jahre nach Fukushima: Linke fordern Entlastungen beim Stromsteuer

10 Jahre nach dem GAU von Fukushima kritisiert die Linke, die Energiewende sei „für Bürger vor allem eine Preiswende“.

Osnabrück | Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert deshalb unter anderem eine weitgehende Abschaffung der Stromsteuer für Privathaushalte.. „Die Strompreise in Deutschland sind zu hoch, für Normalverbraucher sind sie mit die höchsten weltweit. Die Kosten für die Energiewende wurden in zu starkem Maß auf die privaten Verbraucher abgewälzt", so Bartsch im Gespräch m...

