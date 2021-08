Terrorismus : 19 Jahre nach Terror in Bali: Prozessbeginn in Guantánamo

2002 starben bei einem Terroranschlag in einen Nachtclub auf Bali 202 Menschen. Jetzt erhebt ein US-Militärtribunal Anklage gegen die mutmaßlichen Drahtzieher.

Guantanamo Bay Naval Base | Fast 19 Jahre nach dem blutigen Terroranschlag auf Bali mit mehr als 200 Toten hat ein Militärtribunal im Gefangenenlager Guantánamo Bay am Montag formell Anklage gegen drei Männer aus Indonesien und Malaysia erhoben. Die drei Verdächtigen waren vor 18 Jahren in Thailand festgenommen worden und sind seit 2006 in dem Lager auf Kuba ohne Prozess inha...

