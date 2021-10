„Sie sind eine Schande“ : Katholische Kirche in Frankreich: Hundertausende Minderjährige missbraucht

Zu Beginn der Untersuchung ging die Kommission von rund 1500 Opfern aus. Jetzt stellt sich heraus: Etwa 216.000 Minderjährige wurden seit 1950 in der katholischen Kirche Frankreichs sexuell missbraucht.

Paris | In der katholischen Kirche in Frankreich hat es laut einer Untersuchung seit 1950 geschätzt 216.000 minderjährige Opfer sexueller Übergriffe durch Priester, Ordensleute und Kirchenmitarbeiter gegeben. Man habe zwischen 2.900 und 3.200 potentielle Täter ermittelt, so das Ergebnis einer unabhängigen Kommission, deren Gründung die französischen Bischöfe ...

