29-jähriger Deutscher : Mutmaßliches IS-Mitglied in Freiburg festgenommen

Nach der Festnahme des mutmaßlichen IS-Mitglieds sind die Behörden auf der Suche nach einem weiteren Deutschen.

von dpa

13. September 2018, 17:09 Uhr

Freiburg | Die Polizei hat in Freiburg ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Der 29 Jahre alte Deutsche soll außerdem auch einer IS-nahen Terrorgruppe in Syrien angehört haben. Das Oberlandesgericht Stuttgart habe Haftbefehl erlassen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag mit. Er habe sich 2013 und 2014 in Syrien an Waffen ausbilden lassen und sich dann als Kämpfer und möglicherweise Sanitäter zur Verfügung gestellt. Anfang dieses Jahres sei er nach Deutschland zurückgekehrt.

Gesucht werde noch nach einem weiteren Deutschen, der sich 2013 Terroristen angeschlossen habe, hieß es weiter. Ermittelt werde darüber hinaus gegen drei weitere Verdächtige aus dem Raum Villingen-Schwenningen und aus Norddeutschland, die die beiden und damit deren Terrorgruppen mit Geld unterstützt haben sollen. Diese drei wurden den Angaben zufolge jedoch nicht festgenommen.