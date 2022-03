Krieg : 31 ukrainische Waisenkinder in Lüneburger Jugendherberge

31 ukrainische Waisenkinder sind wohlbehalten in Lüneburg angekommen und bleiben vorerst in der Jugendherberge der Hansestadt. „Sie dürfen sich erholen und spielen“, sagte Andre Novotny von der Stiftung Hof Schlüter, der den Transport mit zwei Reisebussen aus der Stadt Bila Zerkwa in der Nähe von Kiew organisierte. Die Kinder sind im Alter von zwei bis etwa 13 Jahren. Drei bis vier Betreuerinnen seien dabei, zudem einige geflüchtete Familien. Weitere 19 Waisenkinder sind nach Soltau im Heidekreis gebracht worden, darum kümmere sich die Aktionsgruppe Kinder in Not.

In Lüneburg untersuchte eine Ärztin am Donnerstag die Ankömmlinge, die alle schon Corona-Tests hinter sich hatten. Einige Kinder kränkelten. Viele von ihnen wurden sofort gegen das Coronavirus geimpft. „Wir sind seit über 20 Jahren humanitär tätig”, berichtete Novotny über das Engagement. In den vergangenen Jahren ermöglichte die Stiftung rund 600 Kind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.