RKI-Fallzahlen : 36.059 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz bei 432,2

399 weitere Corona-Tote wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dem RKI zufolge bei 432,2.

Berlin | Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 432,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 441,9, gelegen, vor einer Woche bei 452,2 (Vormonat: 191,5). Mehr zum Thema Diese Symptome könnten auf Corona-Infek...

