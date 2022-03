Politik : 3G im Gastgewerbe ab Freitag und größere Veranstaltungen

Die MV-Landesregierung hat eine Reihe von Corona-Lockerungen beschlossen. Neben 3G im Gastgewerbe gibt es auch deutliche Verbesserungen bei Großveranstaltungen und in der Kultur.

Ungeimpfte dürfen von Freitag an in Mecklenburg-Vorpommern wieder ins Restaurant gehen sowie in Hotels und Pensionen übernachten. Sie müssen jedoch einen Negativtest vorlegen, wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) in Schwerin nach einer Kabinettssitzung sagte. Bei Großveranstaltungen sind ab Freitag wieder mehr Besucher ...

