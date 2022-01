Stufenweise Erleichterungen : 3G und spätere Sperrstunde: Österreich lockert Corona-Maßnahmen

Österreichs Regierung nimmt aufgrund der niedrigen Belastung der Kliniken einige Corona-Beschränkungen zurück. Erleichterungen gibt es trotz hoher Ansteckungszahlen etwa im Handel, die Sperrstunde wird weiter nach hinten geschoben.

Österreich lockert trotz hoher Zahlen bei den Neuinfektionen stufenweise seine Corona-Maßnahmen. So werde die Sperrstunde ab 5. Februar von 22 Uhr auf 24 Uhr geschoben, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag in Wien. Vom 12. Februar an falle die 2G-Regel im Handel. Es bleibe aber die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Ab 19. Februar gelte...

