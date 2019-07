Es wird noch heißer : 40,5 Grad: Hitzerekord in Geilenkirchen offiziell anerkannt

In Westdeutschland werden heute wieder Temperaturen jenseits der 40 Grad erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat derweil geprüft, ob der deutsche Hitzerekord schon am Mittwoch geknackt wurde.

von dpa

25. Juli 2019, 13:00 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat den neuen deutschen Hitzerekord von 40,5 Grad in Geilenkirchen in NRW vom Mittwoch bestätigt. Damit ist die bisherige Höchstmarke von 40,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen aus dem Jahr 2015 offiziell überboten, wie ein Sprecher mitteilte.

Der Rekord könnte aber nur kurze Zeit Bestand haben: Die DWD-Experten gehen von weiter steigenden Temperaturen aus. «Es wird noch heißer», kündigte ein DWD-Sprecher an.

Die Meteorologen gehen davon aus, dass eine Stadt in Nordrhein-Westfalen auf der offiziellen DWD-Hitze-Hitliste die neue Nummer eins werden kann. Die Region zwischen Kölner Bucht und Niederrhein haben die Fachleute dabei besonders im Blick.

Offiziell mussten die Menschen in Saarbrücken im Stadtteil Burbach am Mittwoch am meisten schwitzen. 40,2 Grad wurden in der saarländischen Stadt gemessen. Das war der bundesweit höchste gemessene Wert in diesem Jahr.

Kaum kälter als in Saarbrücken war es in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) auf Platz zwei im DWD-Ranking der heißesten Städte in Deutschland mit 39,9 Grad. Den dritten Platz teilten sich Tönisvorst und Weilerswist in Nordrhein-Westfalen mit einer gemessenen Temperatur von 39,7 Grad.

Auch an den Orten, an denen nicht mit Rekorden zu rechnen ist, soll es am Donnerstag laut DWD mit 32 bis 37 Grad sehr heiß bleiben. Temperaturen unter 30 Grad sind nach Angaben der Meteorologen nur an der Ost- und Nordseeküste oder auf den Bergen oberhalb von 1000 Metern zu finden.