Mehrere Haftbefehle : 59 deutsche IS-Anhänger laut Medienbericht in Syrien in Haft

von dpa

22. März 2019, 18:37 Uhr

Damaskus | In Syrien sitzen einem Medienbericht zufolge zurzeit 59 Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit deutschen Pässen in Haft. Drei Viertel der Islamisten in den Gefängnissen oder Internierungslagern seien Frauen, berichtete der "Spiegel" am Freitag weiter. Hinzu kämen knapp 60 Kinder mit deutschen Pässen, die meist mit ihren Müttern zusammen festgehalten würden.

20 Haftbefehle des Bundesgerichtshofes

Dem Bericht zufolge habe der Bundesnachrichtendienst inzwischen viele der Islamisten in Syrien befragen können. Gegen 20 Deutsche lägen inzwischen auch Haftbefehle des Bundesgerichtshofes oder der Länderjustiz vor. Die von den Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) fordern schon seit langem, dass die Heimatländer ihre gefangen genommenen Staatsbürger zurücknehmen. Die Bundesregierung verwies bislang darauf, dass eine konsularische Betreuung in Syrien faktisch nicht möglich sei, weil die Botschaft in Syrien geschlossen wurde.