7. Oktober 1949 : 70 Jahre nach Gründung: Was wissen Sie noch über die DDR?

Wäre sie nicht vor 30 Jahren untergegangen, hätte sich der Geburtstag der DDR am 7. Oktober zum 70. Mal gejährt.

07. Oktober 2019, 12:25 Uhr

Berlin | Vor 70 Jahren verkündete SED-Mitbegründer Wilhelm Pieck in Berlin die Gründung der DDR und besiegelte damit endgültig die Teilung Deutschlands vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. "Die DDR war eine Diktatur. Es fehlte alles, was eine Demokratie ausmacht: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, freie Wahlen, das Recht auf Opposition", erklärte die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig zum Jahrestag der Gründung am Montag gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Schwesig stemmte sich am Montag zugleich aber gemeinsam mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gegen die Verwendung des Begriffs "Unrechtsstaat", da dieser von vielen Menschen, die in der DDR gelebt hätten, als herabsetzend empfunden werde. "Er wirkt so, als sei das ganze Leben Unrecht gewesen. Wir brauchen aber mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen. Das ist wichtig auch für das Zusammenwachsen von Ost und West", so die SPD-Politikerin.



