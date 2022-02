Politik : 77 Studierende aus Ukraine in MV: Hilfe von Ministerium

An Mecklenburg-Vorpommerns Hochschulen studieren laut Wissenschaftsministerium derzeit 77 Ukrainer. Ministerin Bettina Martin (SPD) sicherte ihnen am Freitag Unterstützung angesichts des Krieges in ihrem Heimatland zu. „Das Wissenschaftsministerium bietet den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern Unterstützung dabei an, Studierenden und Forschenden zu helfen, die von den Kriegsfolgen betroffen sind“, erklärte Martin in einer Mitteilung. An den Hochschulen in MV studieren demnach auch 162 junge Menschen aus Russland. Wie die Unterstützung konkret aussehen soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

