Konflikt : Äthiopien: Kaum noch lebenswichtige Medikamente in Tigray

Die Situation in der belagerten Region Tigray wird immer dramatischer. 80 Prozent der lebenswichtigen Medikamente stehen nicht mehr zur Verfügung.

Addis Abeba | Ärzte in der belagerten Region Tigray im Norden Äthiopiens haben kaum noch Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten. So könne das größte Krankenhaus in der Regionalhauptstadt Mekelle keine neuen Krebspatienten mehr aufnehmen, sagte das UN-Nothilfebüro (OCHA). Etwa 500 Krebspatienten seien von der Schließung der Station betroffen, das Krankenhaus brau...

