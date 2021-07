Seit 2017 im Bundestag : AfD-Abgeordneter Martin Hebner gestorben – Familie erhebt Vorwürfe

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben.

Berlin | Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist tot. Der 61-Jährige starb am Mittwoch nach schwerer Krankheit, wie die Partei mitteilte. Die AfD würdigte den Bayern aus Dießen am Ammersee via Twitter als "außergewöhnlich liebenswerten, zugleich bescheidenen und hoch engagierten Kollegen". Related content Hebner war Diplom-Informatiker und mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.