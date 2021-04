Bundesparteitag : Zahlreiche AfD-Delegierte sprechen sich für leichteren Zugang zu Waffen aus

Zwar wurde der Antrag mit einer knappen Mehrheit abgelehnt, die Möglichkeit wird jedoch weiter geprüft.

Dresden | Die AfD will Möglichkeiten für eine Liberalisierung des Waffenrechts prüfen. In einem Antrag hieß es: "Insbesondere soll der mittlerweile so gut wie nicht mehr vergebene Waffenschein, der besonders gefährdeten Personen das Führen von scharfen Waffen in der Öffentlichkeit erlaubt, bei nachgewiesener Gefährdung leichter als bislang ausgestellt werden." ...

