Bei Starkregen auf Autobahn : AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla bei Verkehrsunfall verletzt

Laut AfD-Parteisprecher kann Tino Chrupalla schon wieder "Termine" wahrnehmen.

von dpa

29. Juni 2020, 14:48 Uhr

Chemnitz/Berlin | Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall verletzt worden und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Das bestätigte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Berlin. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung zog sich der 45-Jährige einen erheblichen Splitterbruch im linken Arm zu. Dieses Detail bestätigte der Parteisprecher nicht. Er sagte aber: "Tino Chrupalla ist schon wieder im Einsatz und nimmt schon wieder Termine wahr." Chrupallas Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.



Heck des Autos ausgebrochen

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Samstagabend auf der Autobahn 4 in der Nähe der Auffahrt Chemnitz-Ost bei Starkregen. Der 46-jährige Fahrer sei nach dem Überholen eines anderen Wagens wieder auf die rechte Spur gewechselt. Dabei sei das Heck des Autos ausgebrochen, der Wagen sei in die Leitplanke gefahren und dann zum Stehen gekommen. "Durch die Kollision wurde ein 45-jähriger Insasse im BMW leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden", heißt es in dem Bericht, in dem der Name Chrupalla nicht erwähnt wird.

Der Wagen war demnach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden betrage rund 52.000 Euro.