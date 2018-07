Emnid-Erhebung : Rekordwert in Wahlumfrage: AfD holt die SPD ein

Profitiert die AfD vom Asyl-Streit in der Großen Koalition? Eine neue Umfrage lässt das glauben.

von Maximilian Matthies

09. Juli 2018, 09:11 Uhr

Berlin | Nach dem Asyl-Streit in der Großen Koalition liegt die AfD in einer Wahlumfrage gleichauf mit der SPD. Das geht aus einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Emnid hervor, die am Sonntag veröffentlicht wurde.

Groko verliert Mehrheit

Demnach kann die AfD drei Prozentpunkte hinzugewinnen und erreicht nun 17 Prozent. So viel Zustimmung hatten die Rechtspopulisten bei der Emnid-Umfrage bisher noch nicht. Verloren hat hingegen die SPD. Die Sozialdemokraten büßten zwei Prozentpunkte ein und erreichen ebenfalls 17 Prozent.

Auch die Union verliert zwei Prozentpunkte, nur noch 30 Prozent der Befragten würden aktuell CDU und CSU wählen. Durch das Absacken bei Union und SPD hätte die Große Koalition mit nur noch 47 Prozent Zustimmung keine Mehrheit im Bundestag mehr.

Weder Gewinne noch Verluste verzeichnen die übrigen Oppositionsparteien.Die Grünen erreichen wie in der Vorwoche zwölf Prozent, Linke und FDP liegen erneut bei jeweils neun Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen sechs Prozent.