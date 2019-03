AfD im Spendensumpf : Welche Konsequenzen drohen Weidel und Meuthen?

Haben AfD-Politiker illegale Spenden für ihre Wahlkämpfe entgegengenommen? Um das zu überprüfen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz gegen Weidel. Größere Strafzahlungen könnten auf die Partei zukommen, wenn sich der Verdacht der Bundestagsverwaltung gegen AfD-Chef Jörg Meuthen und Guido Reil erhärtet.

von Bastian Rabeneck

13. März 2019, 05:00 Uhr

Osnabrück | Strafzahlungen in Höhe von 402.900 Euro drohen der Partei, wenn sich die Vorwürfe gegen Meuthen und AfD-Bundesvorstandsmitglied Reil bestätigen. In einem Interview mit der "Welt" kündigte Meuthen an: "Wir werden, sollte die Bundestagsverwaltung eine solche Strafzahlung tatsächlich festlegen, dagegen sofort Widerspruch einlegen und gegebenenfalls vor Gericht gehen.“ Die AfD sei im Recht. Das sei die "sorgsam gutachterlich gesicherte Rechtsauffassung" seiner Partei. Das Verfahren um die Spendenaffäre von Weidel ist noch im Gange.

Was wird den AfD-Politikern vorgeworfen?

Meuthen, der als Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl am 26. Mai antritt, soll 2016 im Rahmen des Landtagswahlkampfs in Baden-Württemberg von der Schweizer Werbeagentur Goal AG Leistungen im Wert von 89.800 Euro erhalten haben. Dieselbe Agentur habe Parteikollege Reil während seines Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen 2017 mit Werbemaßnahmen im Wert von 44.500 Euro unterstützt. Weidel habe 2017 ebenfalls aus der Schweiz von einem Pharmaunternehmen 132.000 Euro für ihren Kreisverband am Bodensee entgegengenommen. Das Geld sei jedoch im Frühjahr 2018 zurückgezahlt worden, kurz nachdem AfD-Kreisschatzmeisterin Brigitte Hinger gegenüber der Bundestagsverwaltung Zweifel an der Zulässigkeit der Spenden äußerte.

Warum sind die Spenden so brisant?

Das deutsche Parteispendengesetz gibt keine Höchstgrenze vor. Allerdings erlaubt es Parteien nur, Zuwendungen von deutschen Staatsbürgern oder Bürgern von EU-Ländern entgegenzunehmen. Darüber hinaus müssen die Namen von Spendern, die einer Partei 10.000 Euro oder mehr zukommen lassen, offen gelegt werden. Auch das sei bei keiner der Spenden passiert. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, tat den lockeren Umgang mit den Spendengeldern als „Unkenntnis in der Anfangszeit" einer jungen Partei ab.

Wie setzen sich die Strafzahlungen zusammen?

Verstößt eine Partei gegen das Parteispendengesetz, kann die Bundestagsverwaltung eine Strafzahlung in dreifacher Höhe der unzulässigen Spendensumme verhängen. Bei einem Verstoß gegen die Veröffentlichungspflicht, wird das Zweifache der Spendensumme fällig.

Warum sieht Meuthen sich dennoch im Recht?

Der AfDler verweist darauf, dass er weder Geld erhalten, noch einen Auftrag an die Goal AG erteilt habe. Die Spenden würden daher nicht dem Parteienrecht unterliegen. Er habe lediglich eine Freistellungserklärung unterzeichnet, die der Werbefirma erlaubte, seine Daten und Fotos zu verwenden. Auf dieser Basis habe das Unternehmen dann Flyer und Plakate produziert sowie Zeitungsannoncen für ihn als Landtagskandidaten in seinen beiden Wahlkreisen Bretten und Backnang geschaltet.

dpa/Matthias Balk





Was sagen Kritiker zu der Spendenregelung?

Der Verein Lobbycontrol moniert, dass die verfügbaren Zahlen zu Großspenden nur ein kleiner Ausschnitt der tatsächlichen Spenden an die Parteien seien. Der Löwenanteil würde oft erst später bekannt, wenn die Rechenschaftsberichte der Parteien veröffentlicht werden. Spender würden immer wieder die Möglichkeit der Stückelung nutzen, um die zeitnahe Veröffentlichung ihrer Spenden zu umgehen, obwohl diese insgesamt deutlich über der 10.000-Euro-Grenze liegen. Undurchsichtig bleibe auch das Parteisponsoring, bei dem Unternehmen und Wirtschaftsverbände den Parteien Geld dafür zahlen, um zum Beispiel bei Parteitagen für die eigenen Lobbyinteressen werben zu können.

Gab es in der Vergangenheit ähnliche Fälle?

Die FDP musste 2009 wegen rechtswidriger Spenden des damaligen nordrhein-westfälischen FDP-Landesvorsitzenden Jürgen Möllemann rund 3,45 Millionen Euro zahlen. Die CDU wurde 2010 dazu verdonnert, rund 1,2 Millionen Euro an den Bundestag zu zahlen, nachdem herausgekommen war, dass die Partei in Rheinland-Pfalz Fraktionsgelder für den Landtagswahlkampf zweckentfremdet hatte.

(Mit dpa)