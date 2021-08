Kommentar : Afghanistan: Deutschland muss Verantwortung übernehmen!

Abschiebungsstopp für afghanische Flüchtlinge: Wer aus dem Land kommt, darf nicht zurückgebracht werden. Deutschland sollte aber noch mehr Verantwortung übernehmen. Ein Kommentar.

Berlin | Schon als die Bundesrepublik vor rund 20 Jahren an der Seite der USA in den Krieg in Afghanistan zog, waren die Ziele des Einsatzes umstritten: Ein Land am Hindukusch erobern und nach westlicher Vorstellung unabhängig von regionalen Gepflogenheiten in eine Demokratie umformen? Das hat auch in diesem Fall nicht funktioniert. Während die letzten Truppen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.