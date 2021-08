Interview nach Taliban-Triumph : Deutscher Ex-Soldat über Afghanistan, Trauma und eine Wut, die weh tut

Dem Tod in Afghanistan knapp entronnen kämpft Ian M. (46) seit Jahren mit seinem Trauma. Jetzt reißt der Triumph der Taliban die seelischen Wunden des Ex-Soldaten wieder auf. Ein Interview, das sinnbildlich für den Schmerz vieler Veteranen steht.

Schwerin | Herr Ian M., wenn Sie die Bilder von verzweifelten Afghanen sehen, die sich am Flughafen in Kabul versuchen vor den Taliban zu retten, was geht Ihnen durch den Kopf? Schrecklich! Ich frage mich, was ich da unten gemacht habe. War die ganze Arbeit umsonst? Mir tut es total weh. Da entsteht Wut in mir, dass man ein Land so im Stich lässt, auf einen S...

